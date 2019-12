Helpt Origi Liverpool straks aan eerste wereldtitel bij de clubs?

09:21 vooraf, 09 uur 21. Wanneer nog eens een niet-Europese laureaat? Real Madrid won de voorbije drie edities van dit toernooi. In 2018 klopte de Spaanse grootmacht in de finale Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het is al van 2012 geleden, toen de Brazilianen van Corinthians het haalden tegen Chelsea, dat de winnende club van buiten Europa komt. Wanneer nog eens een niet-Europese laureaat? Real Madrid won de voorbije drie edities van dit toernooi. In 2018 klopte de Spaanse grootmacht in de finale Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het is al van 2012 geleden, toen de Brazilianen van Corinthians het haalden tegen Chelsea, dat de winnende club van buiten Europa komt.

09:20 vooraf, 09 uur 20. De eerste voor Liverpool? Flamengo gaat als underdog voor zijn tweede eindzege. In 1981 wonnen de Brazilianen de voorloper van het WK voor clubs, de Intercontinental Cup. De tegenstander toen was...Liverpool. Drie jaar later verloren de Engelsen van het Argentijnse Independiente. Op het WK voor clubs ging Liverpool in 2005 verrassend onderuit tegen het Braziliaanse São Paulo. Zo is de erelijst van de "Reds" op deze intercontinentale beker nog blanco. De eerste voor Liverpool? Flamengo gaat als underdog voor zijn tweede eindzege. In 1981 wonnen de Brazilianen de voorloper van het WK voor clubs, de Intercontinental Cup. De tegenstander toen was...Liverpool. Drie jaar later verloren de Engelsen van het Argentijnse Independiente. Op het WK voor clubs ging Liverpool in 2005 verrassend onderuit tegen het Braziliaanse São Paulo. Zo is de erelijst van de "Reds" op deze intercontinentale beker nog blanco.

09:15 vooraf, 09 uur 15. Liverpool had in de halve finales de grootste moeite met het Mexicaanse Monterrey. Pas diep in de extra tijd scoorde invaller Roberto Firmino de winnende treffer in de 2-1-zege. Flamengo knokte zich voor een stek in de finale voorbij Al-Hilal uit Saoedi-Arabië, met 3-1. Liverpool had in de halve finales de grootste moeite met het Mexicaanse Monterrey. Pas diep in de extra tijd scoorde invaller Roberto Firmino de winnende treffer in de 2-1-zege. Flamengo knokte zich voor een stek in de finale voorbij Al-Hilal uit Saoedi-Arabië, met 3-1.

09:14 vooraf, 09 uur 14. Nieuwe trofee voor Liverpool? Vanavond weten we wie zich wereldkampioen bij de clubs mag noemen. Om 18.30u neemt Liverpool het in de Qatarese hoofdstad Doha op tegen het Braziliaanse Flamengo. U kunt de wedstrijd live bekijken op Canvas en de livestream van sporza.be. Nieuwe trofee voor Liverpool? Vanavond weten we wie zich wereldkampioen bij de clubs mag noemen. Om 18.30u neemt Liverpool het in de Qatarese hoofdstad Doha op tegen het Braziliaanse Flamengo. U kunt de wedstrijd live bekijken op Canvas en de livestream van sporza.be.