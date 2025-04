LIVESTREAM: Anderlecht blijft jagen op de gelijkmaker, Vanzeir treft met dubbele poging nog niet raak

In de competitie werd het drie gelijke spelen, maar de vrouwen van Anderlecht zijn zoals de mannenploeg van Club Brugge. In de reguliere competitie spelen ze op een bepaalde manier, maar in de play-offs en in de bekerfinale veranderen ze van ingesteldheid. We kennen ze goed, we zullen het juiste moment moeten kiezen om toe te slaan.

Stephane Guidi, trainer van Standard Fémina