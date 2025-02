LIVESTREAM (20.15u): Kunnen Red Flames misgelopen stunt goedmaken tegen Portugal?

"Leren uit onze fouten"

De 3-2-nederlaag tegen Spanje was een enorme opdoffer voor de Red Flames. Bondscoach Elisabet Gunnarsdottir wil de pagina omslaan. "We moeten leren uit onze fouten", zei de IJslandse, de opvolgster van Ives Serneels, in aanloop naar het treffen met Portugal.



"We kunnen wedstrijden verliezen, maar niet meer op deze manier. Stap voor stap gaan we onze ideeën opbouwen, en onze waarden. Ik sta open, observeer. Tegen Portugal gaan we enkele tactische en positionele wijzigingen doorvoeren."