LIVESTREAM (18.35 u): Spanje is vuurdoop voor nieuwe bondscoach Flames: "Gezonde, frisse spanning voelbaar"

Onze reporter ter plaatse: "Gezonde, frisse spanning is te voelen"

Wereldkampioen Spanje is de eerste tegenstander van Elisabet Gunnardottir als bondscoach van de Belgische vrouwen. Voor de spelers is het beginnen met een schone lei en vechten voor je plek. Dat beaamt Hermien Vanbeveren, die vanavond in Valencia verslag van de match uitbrengt op Radio 1: "Een goede anekdote daarover. Bij de Flames moeten speelsters elke dag een blad invullen hoe ze zich voelen, dat is al jaren zo. Nu blijven die formulieren opvallend blanco. Iedereen voelt zich goed, ze proberen zich misschien net iets beter voor te doen dan het is."





"Het is een beetje logisch met een nieuwe bondscoach. Ze moeten elkaar nog leren kennen. Dat zal nog wel slijten. Maar een gezonde, nieuwe, frisse spanning is te voelen."





Wat kunnen de Flames tegen Spanje? "Dat is de vraag natuurlijk. Vooral op hun best zijn. We moeten niet verwachten dat ze gaan winnen, een gelijkspel zou al een enorme stunt zijn. Om het niveauverschil te schetsen: 17 van de 23 speelsters zitten nog in de Champions League, terwijl bij de Flames niemand actief was in de groepsfase ervan. Ze zullen de ruimtes moeten klein houden en scherp zijn."





Zal de zaak-Rubiales nog een rol spelen? "Nee, de groep is daar sereen in en kan dat makkelijk scheiden. Maar je voelt wel een opluchting dat er een uitspraak is. Ook al gaan ze beiden in beroep. Hermoso zit trouwens niet in de selectie, om sportieve redenen, zo luidt het."