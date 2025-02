LIVESTREAM (18.35 u): Meteen klepper in de Nations League! Kijk vanavond naar de Red Flames tegen Spanje

Eerste test onder Gunnarsdottir

Ook bij kersverse bondscoach Elisabet Gunnarsdottir zal het kriebelen. De IJslandse staat voor haar eerste test bij de Flames. Dat zorgt voor gezonde spanning in de groep. Elke speelster wil extra bewijzen dat ze haar plekje in de basiself waard is. De juiste mindset om te stunten in een tegen Spanje?