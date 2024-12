LIVE: Bedrijvige Vanzeir en ex-Genkie Paintsil kleuren geanimeerde MLS-finale

Dante Vanzeir

Vanavond staat Dante Vanzeir met de New York Red Bulls in de finale van de MLS Cup tegenover Los Angeles Galaxy. Dat was in de finale van de Western Conference met 1-0 te sterk voor Seattle Sounders. De Serviër Dejan Joveljic (ex-Anderlecht) tekende voor het enige doelpunt.



De finale wordt gespeeld in het Californische Carson. New York Red Bulls won de MLS Cup nog nooit. Het speelde al een keer de finale, in 2008. Los Angeles Galaxy mikt op een zesde titel na zeges in 2002, 2005, 2011, 2012 en 2014. De winnaar volgt op de erelijst Columbus Crew op. Dat werd in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld door New York Red Bulls.



Dante Vanzeir en co hadden het reguliere seizoen op de zevende plaats beëindigd, op ruime afstand van het Inter Miami van Lionel Messi. De topfavoriet voor de titel sneuvelde vervolgens in de eerste ronde tegen Atlanta United. LA Galaxy werd tweede in het reguliere seizoen van de Western Conference achter stadsgenoot Los Angeles FC.