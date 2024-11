LIVESTREAM: Red Flames dommelen opnieuw in tegen Oekraïne, dat net voor rust gevaarlijk wordt

Het is erop of eronder voor de Red Flames. "We weten wat er op het spel staat, extra druk is niet nodig", zegt Hannah Eurlings.



"We zijn heel ambitieus en we willen naar het EK. Dan moeten we zeggen dat we willen winnen. Dat moet ons doel zijn."



"We mogen de lat hoog leggen voor onszelf en we moeten zeggen dat we beide matchen willen winnen."



Bondscoach Ives Serneels knikt. "Er is maar één doel: winnen en het EK halen."



Serneels hint duidelijk op een basisplaats voor Ella Van Kerkhoven als diepe spits, het succesrecept van de terugmatch tegen Griekenland.



"Op die match moeten we bouwen, maar we moeten ook met de voeten op de grond blijven. Oekraïne heeft al enkele matchen niet meer verloren. We moeten alert blijven."