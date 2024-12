LIVESTREAM: Gouden wissel Toloba zet de Red Flames op rozen, het EK-ticket mag bijna geboekt worden!

RUST

We trekken de kleedkamers terug in zoals we begonnen zijn: 0-0 is de tussenstand aan de rust.



De teleurstelling overheerst toch, want de Flames hadden eigenlijk al op voorsprong moeten staan. Eurlings had de grootste kans van de wedstrijd, een wereldsave hield haar van het openingsdoelpunt. Iets later werd ook een Oekraïense owngoal afgekeurd door buitenspel van Wullaert.



Akelig dichtbij dus, maar nog geen afstand tussen beide ploegen. Het EK-ticket is bij deze score niet in gevaar, al zou een overwinning wel voor meer glamour zorgen natuurlijk.