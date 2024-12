LIVESTREAM: De Red Flames nemen beslissend duel voor EK-ticket in handen, kansen blijven voorlopig uit

Serneels op zijn hoede

Na een 0-2-zege tegen Oekraïne in de heenwedstrijd liggen de kaarten gunstig voor de Flames, maar bondscoach Ives Serneels waant zich nog niet zegezeker. "We moeten geconcentreerd blijven, naar onze kwaliteiten spelen en ons inprenten dat wij de wedstrijd moeten winnen", vertelt hij daags voor de return in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke.



Tijdens de heenmatch scoorde Tessa Wullaert het tweede doelpunt diep in blessuretijd. "Het is een groot verschil om met 0-2 te winnen in plaats van 0-1", weet Serneels. "Ik wil positief zijn en zeggen dat we starten om te winnen. Maar anderzijds kan het ook na 40 seconden 1-0 voor Oekraïne worden. In voetbal weet je nooit wat er zal gebeuren. Je moet geconcentreerd blijven."