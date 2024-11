LIVE (17.30 uur) - Belgische beloften staan voor mirakelmatch tegen Tsjechië: "Een goal zal twijfel zaaien"

Countergevaar

Met een 0-2-achterstand moeten de Belgen een ferme Houdini-act flikken, al hebben we gezien dat de mature Tsjechen daar optimaal van kunnen profiteren. Bondscoach Gill Swerts geeft zijn visie en voorbeschouwing op het te verwachten beeld van de match:



"Ik verwacht eenzelfde spelbeeld als in de heenwedstrijd: een stugge tegenstander die ons zal opvangen vanuit de organisatie", klinkt het. "Het zal zaak zijn voor ons om in balbezit ook goed te staan, om zo niet op een tegenaanval te lopen."



"Vorige week waren de ruimtes bij ons te groot, waardoor zij gevaarlijk waren in de transitie. Dat mogen we niet opnieuw tegenkomen, desnoods is een professionele fout nodig om weer in de organisatie te komen."