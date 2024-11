Het EK is bijna binnen: Red Flames boeken belangrijke zege tegen Oekraïne na laat doelpunt van Tessa Wullaert

vr 29 november 2024 19:54

Oekraïne einde 0 - 2 België Barrages EK voetbal 2025: Oekraïne - Red Flames

De Red Flames hebben met 0-2 gewonnen van Oekraïne in de laatste barrage voor het EK van 2025. Een laat doelpunt van Wullaert zorgde toch nog voor een geruststellende uitangspositie. Volgende week dinsdag moeten de Flames de EK-kwalificatie wel nog helemaal over de streep trekken in Leuven. "We moeten het afmaken", reageert doelpuntenmaakster Tessa Wullaert.



DOELPUNTEN 21' Ella Van Kerkhoven

90' Tessa Wullaert

Wullaert flikt het

Het venijn zat duidelijk in de staart.



0-1: dat leek na 90 minuten voetbal de krappe voorsprong die onze Red Flames dinsdag in Leuven zouden verdedigen tegen Oekraïne.



Slecht was dat resultaat niet, al maakten onze nationale voetbalvrouwen het zichzelf zo wel onnodig lastig.



Enter Tessa Wullaert. De Belgische aanvoerster had duidelijk geen zin in die portie zenuwachtigheid en ging tot het gaatje.



De Oekraïense defensie dacht al aan het laatste fluitsignaal toen Wullaert op het perfecte moment door de buitenspelval glipte en de deugddoende 0-2 binnen prikte.



De gebalde vuist mocht de lucht in, de opluchting sprak boekdelen.

Schietgebedje voor Lichtfus

Want Wullaert wist maar al te best: dit was geen partij om warm van te worden.



Samen met haar ploegmakkers schrok ze zich na nog geen minuut voetballen al een hoedje.



Uit het niets dwarrelde een bal tot bij een Oekraïense voet in de eigen grote rechthoek, gelukkig was goalie Lichtfus goed opgewarmd. Met een knappe voetveeg hield ze haar net schoon.



De wake-up call had zijn effect wel niet gemist. De Flames namen de regie over, vrouw-in-vorm Ella Van Kerkhoven beloonde dat overwicht na 20 minuten met een rake kopbal.



De blauwe muur zo gesloopt met die bevrijdende vroege goal?



Nee, dat scenario werd het niet. Integendeel, onze landgenotes dommelden bij momenten in met slordige en laconieke passes, gelukkig was Oekraïne nooit bij kunde om te profiteren van die foutjes.



Dat betaalden ze dus cash terug in de allerlaatste minuut.



Dankzij dat late recorddoelpunt van Wullaert - met haar 86e interlandgoal laat ze ene Romelu Lukaku achter zich - stappen onze landgenotes met de glimlach terug het vliegtuig op.



Dit mag niet meer fout lopen in de terugwedstrijd - dinsdag om 20.15 u. Op naar dat 3e opeenvolgende EK!

Wullaert: "Oekraïne zal zich in Leuven ook niet zomaar gewonnen geven"

"Het was een moeilijke match", erkent aanvalster Tessa Wullaert. "We kwamen niet in ons ritme en leden veel balverlies." "Ik had het gevoel dat we niet 100% fris aan de wedstrijd begonnen. Maar goed, we hebben gedaan wat we moesten doen: de match winnen. En 2-0 is beter dan 1-0", weet doelpuntenmaakster ook. Dankzij de zege mogen de Red Flames luidop dromen van de eindronde in Zwitserland. "Dinsdag moeten we het afmaken. Een galawedstrijd wordt het niet, want Oekraïne geeft zich niet zomaar gewonnen." "Als we spelen zoals vandaag, of nog enkele procentjes beter, komt het wel goed", verzekert Wullaert.

Serneels: "Tweede doelpunt is een wereld van verschil"

Bondscoach Ives Serneels zag ook dat zijn ploeg het moeilijk had. "Onze passing was te onzuiver en we hebben Oekraïne te veel kansen gegeven", reageert hij. "Lisa (Lichtfus, red) heeft haar waarde getoond." "Die 2-0 maakt een wereld van verschil voor ons", gaat Serneels voort. "Ik verwacht een team dat klaar is om dinsdag de klus te klaren. Dan wordt het een schitterende avond."

Van Kerkhoven: "We moesten tegen een hardwerkend blok voetballen"

"Het liep mooizaam voor ons", erkent ook Ella Van Kerkhoven, die de score opende in Turkije. "We stonden voor een blok met hardwerkende speelsters." "Die 2-0 was dan ook een hele opluchting. En winnen is winnen."