LIVE: Belgische beloften drukken door, maar belangrijke gelijkmaker blijft voorlopig uit tegen Hongarije

Rusten

De Belgische beloften trekken de kleedkamer in met een 0-1-achterstand. Vroeg in de partij zorgde een penalty na een scherpe counter voor een stevige tik. Daarna reageerden de jonge Duivels wel, maar een gelijkmaker bleef voorlopig uit.



Dat betekent dat de beloften in de tweede helft vol aan de bak moeten. Kunnen ze een plekje veroveren in de barrages voor het EK? Eén punt is daarvoor voldoende.