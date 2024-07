LIVESTREAM: Kunnen de Red Flames, zonder De Caigny, stunten tegen Spanje om in A-divisie te blijven?

Uitkijken naar wat Tsjechië doet

De Red Flames hebben het behoud in de A-divisie van de Nations League volledig in eigen hand. Als ze winnen van Spanje, blijven ze daar zeker in.



Bij een gelijkspel of verlies is het bang afwachten wat Tsjechië - ook om 19 uur - doet tegen Denemarken. Als de Tsjechische vrouwen vanavond meer punten dan de Flames pakken, zakt België naar de B-divisie.



Voor het Europees Kampioenschap maakt de wedstrijd van vanavond niets uit. De Red Flames moeten sowieso naar de play-offs om zich alsnog te kwalificeren voor het EK.