LIVESTREAM: Bonmati schiet Spanje verdiend op voorsprong, Red Flames wel virtueel zeker van behoud

Een belangrijke avond voor de Red Flames. In en tegen Spanje moeten de Belgische voetbalvrouwen het behoud verzekeren in de A-divisie van de Nations League. De opdracht: voor Tsjechië blijven op plaats 3. Kunnen de Flames stunten tegen de grootmacht? Kijk vanaf 18.55 uur op VRT Canvas, VRT MAX en via onze livestream.