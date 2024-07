LIVE (19 u): Red Flames starten zonder De Caigny, Spanje speelt niet met volledige A-ploeg

Bondscoach Serneels: "Wij moeten 100% zijn en Spanje mag niet top zijn"

Bondscoach Ives Serneels maakte de analyse van de zure nederlaag tegen Denemarken. "We moeten tegen Spanje verderbouwen op onze eerste helft tegen Denemarken, een team dat ik momenteel zeer hoog inschat."





Serneels was er overigens niet bij toen Spanje in Leuven met 0-7 kwam winnen. "Voor mij was dat een dubbelslecht gevoel: je bent ziek en hebt het gevoel dat je jouw ploeg in de steek laat. Maar dat is nu voorbij. We mogen morgen tegen de wereldkampioen spelen, daar kijk ik echt naar uit."





Maken de Flames deze keer wel een kans? "Dan zullen wij 100 procent moeten zijn en zij niet top.We zullen in ieder geval met een totaalpakket moeten komen om de Spaanse spitsen af te stoppen en onze momenten maximaal moeten benutten."