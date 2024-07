Kijk vanavond naar de cruciale wedstrijd van de Red Flames tegen Denemarken

Tine De Caigny: "We weten wat er op het spel staat"

Ondanks de ontspannen sfeer weten de Red Flames hoe belangrijk de match tegen Denemarken is voor de EK-kwalificatie.



"We hebben een goede focus en weten wat er op het spel staat. We hebben een goede voorbereiding gehad met goede trainingen dus we zijn klaar voor morgen", vertelt Tine De Caigny, die morgen haar 100e cap kan spelen.



Het plan voor morgen is duidelijk volgens De Caigny: "We moeten er vanaf minuut één vol voor gaan, maar we zullen hun ook goed moeten opvangen zodat we niet op de counter gepakt worden. We moeten durven de bal in de ploeg te houden om kansen te creëren."