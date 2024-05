Kijk LIVE: Rechten de Red Flames hun rug in belangrijk EK-kwalificatieduel tegen Tsjechië?

Op jacht naar een derde EK

Ondanks de mindere start, hebben onze Red Flames nog alles zelf in handen om zich voor een derde opeenvolgende keer te plaatsen voor een Europees kampioenschap.



In 2017 overleefden we de groepsfase niet, 5 jaar later was de kwartfinale het eindstation. De ambitie ligt dit ook nu minstens even hoog.