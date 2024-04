Red Flames willen de knop omdraaien in Denemarken: "We hebben lessen getrokken uit match tegen Spanje"

Na de 0-7 in eigen huis tegen wereldkampioen Spanje, wil Tessa Wullaert een reactie zien bij de Red Flames in Denemarken.





"We hebben het er nog even over gehad zaterdag", deelt de Gouden Schoen. "De goede dingen moeten we meenemen naar morgen, want het wordt een enorm belangrijke wedstrijd."





"Onze start was goed dankzij onze inzet. Dat moeten we morgen meer op de mat brengen. We moeten absoluut het verlies vermijden."





"Beide ploegen hebben kwaliteit, het wordt zaak om op de stilstaande fases het verschil te maken."