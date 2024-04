LIVESTREAM: Red Flames worden overklast, Paralluelo maakt hattrick compleet

Ives Serneels is geveld door long covid. Trouwe T2 Kris Van Der Haegen neemt over. "Veel vrienden hebben me gezegd dat dit een cadeau is", glimlachte Van Der Haegen op zijn eerste persbabbel. "Maar voor mij maakt het niet zo veel uit of ik nu T1 ben of T2. Het is heel mooi om deze campagne te lanceren tegen de wereldkampioen."





"Als coach is het de makkelijkste wedstrijd om voor te bereiden. Spanje is een ploeg die zich nooit aanpast aan de tegenstander. Iedereen weet hoe ze spelen, technisch verzorgd voetbal met het DNA van FC Barcelona. We zullen killerinstinct nodig hebben. Het geloof is er. Als iedereen zijn taak doet, kunnen we winnen. Dat heeft de voorbije Nations League aangetoond. Alles moet meezitten, en we moeten een goede dag hebben."





"Het is ook voor de fans een fantastische wedstrijd en dan nog tijdens de paasvakantie. Ik hoop dat het stadion opnieuw uitverkocht is."