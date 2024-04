LIVESTREAM: Kunnen de Red Flames nog eens stunten tegen wereldkampioen Spanje?

Uit de geschiedenis kunnen de Belgische vrouwen moed putten. België en Spanje zaten al 3 keer in dezelfde groep richting EK, geen enkele keer kon Spanje komen winnen op Belgische bodem. De laatste keer was in 2004, toen werd het 2-0 voor de Flames.



Al kan je met statistieken natuurlijk alles zeggen, want die wedstrijd in 2004 was tevens de laatste overwinning tegen Spanje. Sindsdien volgden 8 wedstrijden zonder overwinning, waarvan 6 nederlagen.