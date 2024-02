LIVESTREAM: Kees en Wullaert stellen orde op zaken na vroege tegengoal

Hongarije is voor Ives Serneels een speciale wedstrijd, want het is zijn 150e interland als bondscoach. In 2011 zat hij voor het eerst op de bank, bij een 1-0-zege tegen Noord-Korea. Janice Cayman scoorde toen het enige doelpunt en is er nu nog altijd bij.



"Dat is al even geleden, er is heel wat veranderd", zegt Cayman. "Hopelijk voelt Ives zich morgen beter. We willen er een mooie match van maken."



Assistent Kris Van der Haegen denkt dat Serneels net op tijd weer fit zal zijn. "Gisteren waren we nog pessimistisch, want de medicijnen sloegen nog niet aan. Nu evolueert het positief. Ik denk dat hij er wel bij zal zijn. Het zou zonde zijn als hij zijn 150e moet missen."