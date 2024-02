LIVE: Kessie kopt de verdiende gelijkmaker op het bord voor Ivoorkust

Fofana haalt de trekker net voor de rust nog eens over vanop afstand, maar de Nigeriaanse doelman Nwabali kan al bij al makkelijk klemmen. Zo duiken we de kleedkamers in met een gevleide 1-0 voorsprong voor Nigeria. Het had aan één enkele kans, een kopbal van Troost-Ekong, genoeg om tot scoren te komen.



Het merendeel van het balbezit en de kansen was voor Ivoorkust, al moeten we er ook bij vermelden dat het zeker geen reuzekansen waren. Adingra kwam er dan nog het dichtst bij met 2 pogingen.