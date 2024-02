LIVE (21.00 uur): Gastland Ivoorkust en Nigeria bekampen elkaar in finale van de Afrika Cup

Bij Nigeria zien we twee nieuwe namen in vergelijking met de halve finale tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. Zaidu Sanusi en Samuel Chukwueze komen in de plaats van oude bekende Moses Simon en Bright Osayi-Samuel.



Ook Ivoorkust treedt aan met 2 nieuwe pionnen, en wel in de verdediging. Kapitein Serge Aurier keert weer terug in de basis, net als Odilon Koussounou, nog zo'n oude bekende. Hij pakte rood in de doldwaze kwartfinale tegen Mali. Verliezen hun basisplaats: Wilfried Singo en Willy Boly.