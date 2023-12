LIVESTREAM: Meteen na doelpunt van Detruyer komt Schotland via afstandsschot gelijk

Groepswinst of zelfs nog degraderen?

Met nog twee wedstrijden voor de boeg - vrijdag in Leuven tegen Schotland en volgende week dinsdag in Tilburg tegen Nederland - zijn de Red Flames met 7 punten tweede in groep 1 van de Nations League, achter Nederland (9), maar voor Engeland (6) en Schotland (1).



"Alles is nog mogelijk in onze groep", blikte bondscoach Ives Serneels maandag in Tubeke vooruit. "Als we twee keer winnen, zijn we groepswinnaar, maar als we twee keer verliezen kunnen we nog laatste worden en degraderen we nog."



De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four, waar twee tickets voor de Olympische Spelen in Parijs te verdienen zijn. "Daar wil ik nu nog niet aan denken", zegt Serneels. "Ik kijk niet verder dan de groepsfase, Parijs is nog heel veraf. Ik wil niet dat er in de spelersgroep of de staf al over gepraat wordt. De realiteit is dat we nog een derde van de groepsfase af te werken hebben. We hebben nog maar vier van zes wedstrijden achter de rug. We kunnen alles winnen, maar ook alles verliezen."