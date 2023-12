LIVE: Dominant Nederland maakt logisch openingsdoelpunt, meer slecht nieuws vanuit Schotland

4-3-3 in plaats van 3-4-3?

Ives Serneels heeft twee wissels doorgevoerd in zijn basiself in vergelijking met de wedstrijd van vorige week vrijdag tegen Schotland. Tysiak nam tegen de Schotten nog de plek van de geblesseerde De Neve in in de defensie van de Flames, maar moet deze keer vanaf de bank beginnen. Serneels kiest er wel voor om met Delacauw - die een sterke invalbeurt maakte - een extra middenvelder in het team te droppen.



Alles wijst er dus op dat Serneels zijn formatie van een 3-4-3 omgooit naar een klassiekere 4-3-3. Dat de Flames een pion te weinig op het middenveld leken te hebben in de beginfase tegen Schotland, lijkt de bondscoach zo op te lossen. Verder komt ook Wijnants in het team voor Blom. Een aanvalster voor een aanvalster. Hoewel Blom deze campagne steeds bij de beteren was, lijkt Serneels te kiezen voor de extra snelheid die Wijnants brengt.