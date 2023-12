LIVE (20.45 uur): Kunnen Flames hun sterke campagne in schoonheid afsluiten tegen Nederland?

Waarom België liever niet 3e wordt

Op papier kunnen de Red Flames vanavond nog de groepswinst en het ticket voor de Final 4 van de Nations League pakken. Daar zijn 2 olympische tickets te pakken.



Daarvoor moeten de Belgen dan in eerste instantie zelf winnen van Nederland. Daarnaast moet Engeland ook punten laten liggen tegen Schotland. Vooral dat laatste lijkt een onrealistisch scenario.



Als de Red Flames vanavond nog eens kunnen stunten tegen Nederland worden ze wel sowieso 2e in hun poule en ook dat is niet onbelangrijk.



De nummers 1 en 2 zijn immers zeker van het behoud in League A van de Nations League. De nummer 3 in de poule speelt play-offs om het behoud. De 2e is ook zeker van minstens play-offs voor de strijd om tickets voor het EK 2025.