Red Flames ontvangen dinsdag Europees kampioen Engeland in uitverkocht stadion: "Chapeau voor de groep"

We zijn niet echt bezig met het klassement. We doen wel 100 procent ons best om een resultaat neer te zetten. Tine De Caigny.

Ik denk dat we in balbezit iets meer durf moeten tonen. In de rug van hun verdediging kunnen we Engeland pijn doen. In die laatste pass moeten we nog iets zuiverder zijn om wat meer kansen te creëren. Tine De Caigny.

Sari Kees is weer fit. Bondscoach Ives Serneels kan dinsdag tegen Engeland wellicht ook weer een beroep doen op Sari Kees. De verdedigster is hersteld van een blessure.



"Het is nog even afwachten hoe zij reageert op de training, maar iedereen heeft zondag wel gewoon kunnen trainen. We kunnen dus kiezen uit een groep van 25 speelsters."



"Of we in staat zijn om Engeland te verslaan? Het geloof is er, maar het blijf natuurlijk wel Engeland."

In Engeland hebben we goeie kansen gehad, dat heeft me positief verrast. De ingesteldheid is aanwezig om dinsdag een resultaat te halen. bondscoach Ives Serneels.

De voorbije 3 wedstrijden hebben we bewezen dat de kloof verkleind is. De volgende stap is om daar een resultaat aan te knopen. bondscoach Ives Serneels.

Vol huis voor Red Flames. De Red Flames spelen dinsdagavond in Leuven voor een uitverkocht huis tegen Europees en vicewereldkampioen Engeland. Dat heeft de Belgische voetbalbond maandag laten weten.



"Ik denk dat het de eerste keer uitverkocht is sinds ik bondscoach ben", zegt een opgetogen Ives Serneels. "Chapeau voor onze groep. Je krijgt geen vol huis als je in die eerste 3 wedstrijden onder niveau blijft."