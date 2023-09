Schotland wacht op Red Flames: "Zij zullen het momentum hebben na hun zege tegen Nederland"

clock 09:33 09 uur 33. België haalde vrijdag een goed resultaat (tegen Nederland), dus zij zullen het momentum hebben. Maar ondanks de nederlaag denk ik dat wij ook een boost kregen. Het wordt interessant. Martha Thomas (Schotland). België haalde vrijdag een goed resultaat (tegen Nederland), dus zij zullen het momentum hebben. Maar ondanks de nederlaag denk ik dat wij ook een boost kregen. Het wordt interessant. Martha Thomas (Schotland)

Als team zijn we trots op hoe we tegen Engeland gespeeld hebben, dat team won het EK en speelde de WK-finale. Anderzijds zijn we ook een beetje ontgoocheld dat we niets overhouden aan die match. Martha Thomas (Schotland).

We presteren nu al een hele tijd consistent en stabiel, maar we willen dat nog doortrekken. Kleine details maakten het verschil tegen Engeland, maar die doen er dan ook toe. Schots bondscoach Pedro Martinez Losa.

België thuis is een heel andere context dan Engeland uit, België is ook een totaal verschillend team. Schots bondscoach Pedro Martinez Losa.

Ik kom naar de Nations League om elke match te winnen. Kassandra Missipo.

Schotland heeft een ander type spel, legt andere accenten, we spelen op verplaatsing. Deze match is dus niet te vergelijken met die van vrijdag. Bondscoach Ives Serneels.

Flames (FIFA-18) in Groep des Doods. België zit in de Groep des Doods in de A-divisie van de eerste editie van de Nations League. De Red Flames staan 18e op de FIFA-ranking, maar ze klopten vorige week in Leuven wel nummer 7 Nederland. Schotland ontvangt onze voetbalvrouwen als nummer 23 van de wereld. De vierde in de groep is Europees en vicewereldkampioen Engeland (FIFA-4). In de andere partij vrijdag verloor Schotland maar nipt van Engeland met 2-1. Schotland kwam snel 2-0 achter, maar was dan bij momenten in de match de betere. Verder dan de aansluitingstreffer van Kirsty Hanson kwam het echter niet.



Schotland ontvangt onze voetbalvrouwen als nummer 23 van de wereld. De vierde in de groep is Europees en vicewereldkampioen Engeland (FIFA-4).



In de andere partij vrijdag verloor Schotland maar nipt van Engeland met 2-1. Schotland kwam snel 2-0 achter, maar was dan bij momenten in de match de betere. Verder dan de aansluitingstreffer van Kirsty Hanson kwam het echter niet.

"Willen opnieuw een resultaat halen". Kassandra Missipo stond tegen Nederland in de basis en klinkt ook nu ambitieus. "Het zal tegen Schotland niet makkelijk zijn, maar de spirit in de ploeg zit goed. We willen elke match winnen, we zijn niet gewoon blij om erbij te zijn." "We zitten in een interessante poule. Op voorhand werd er misschien gezegd dat we kansloos waren, maar de toon is nu al anders. Het was een hele mooie zege tegen Nederland. We hebben er van genoten. De euforie is er misschien wel nog, maar de focus was er de dag nadien opnieuw." Bondscoach Ives Serneels is het daar niet honderd procent eens mee. "De voorbije dagen was het nog niet scherp genoeg, maar vandaag stonden de speelsters er wel weer op training." Wat wordt het plan tegen Schotland? Missipo: "Aan de mentaliteit, het idee en het plan gaan we niet veel veranderen. Schotland is ook een sterke ploeg met heel veel kwaliteiten dus we bereiden ons op dezelfde manier voor." "We willen opnieuw een resultaat halen", zegt Serneels. "Schotland is een sterke ploeg en we spelen deze keer op verplaatsing, dus we zullen de prestatie van vrijdag moeten evenaren. Maar ik zou heel graag de drie punten mee naar huis nemen."

"We zitten in een interessante poule. Op voorhand werd er misschien gezegd dat we kansloos waren, maar de toon is nu al anders. Het was een hele mooie zege tegen Nederland. We hebben er van genoten. De euforie is er misschien wel nog, maar de focus was er de dag nadien opnieuw."

Bondscoach Ives Serneels is het daar niet honderd procent eens mee. "De voorbije dagen was het nog niet scherp genoeg, maar vandaag stonden de speelsters er wel weer op training."

Wat wordt het plan tegen Schotland? Missipo: "Aan de mentaliteit, het idee en het plan gaan we niet veel veranderen. Schotland is ook een sterke ploeg met heel veel kwaliteiten dus we bereiden ons op dezelfde manier voor."

"We willen opnieuw een resultaat halen", zegt Serneels. "Schotland is een sterke ploeg en we spelen deze keer op verplaatsing, dus we zullen de prestatie van vrijdag moeten evenaren. Maar ik zou heel graag de drie punten mee naar huis nemen."

Tysiak niet fit genoeg. Amber Tysiak is out voor de partij in Glasgow, maakt de KBVB vandaag bekend. De 23-jarige verdedigster van West Ham is niet fit genoeg, zonder uitleg over wat er mis is. Ze is niet mee afgereisd. "Spoedig herstel", is alles wat er klinkt. Vrijdag tegen Nederland in Leuven, met 2-1 gestunt, ontbrak Tysiak ook al bij de selectie.



Vrijdag tegen Nederland in Leuven, met 2-1 gestunt, ontbrak Tysiak ook al bij de selectie.

25-09-2023

Littel vervangt geblesseerde Eurlings. Hannah Eurlings is onvoldoende fit om dinsdag in Glasgow met de Red Flames aan te treden tegen Schotland. Dat heeft de Belgische voetbalbond zaterdag bekendgemaakt. De aanvalster van OH Leuven blesseerde zich vrijdag in de 1e Nations League-match van de Red Flames tegen Nederland. In de 35e minuut werd ze vervangen door Jassina Blom. Eurlings raakt niet tijdig hersteld voor de partij tegen Schotland en reist dus niet mee af naar Glasgow. De 19-jarige Amy Littel (Westerlo) sluit aan bij de selectie.



De aanvalster van OH Leuven blesseerde zich vrijdag in de 1e Nations League-match van de Red Flames tegen Nederland. In de 35e minuut werd ze vervangen door Jassina Blom.



Eurlings raakt niet tijdig hersteld voor de partij tegen Schotland en reist dus niet mee af naar Glasgow. De 19-jarige Amy Littel (Westerlo) sluit aan bij de selectie.

