13 uur 32. Tysiak niet fit genoeg. Amber Tysiak is out voor de partij in Glasgow, maakt de KBVB vandaag bekend. De 23-jarige verdedigster van West Ham is niet fit genoeg, zonder uitleg over wat er mis is. Ze is niet mee afgereisd. "Spoedig herstel", is alles wat er klinkt. Vrijdag tegen Nederland in Leuven, met 2-1 gestunt, ontbrak Tysiak ook al bij de selectie. .