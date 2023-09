clock 16:22

16 uur 22. Littel vervangt geblesseerde Eurlings. Hannah Eurlings is onvoldoende fit om dinsdag in Glasgow met de Red Flames aan te treden tegen Schotland. Dat heeft de Belgische voetbalbond zaterdag bekendgemaakt. De aanvalster van OH Leuven blesseerde zich vrijdag in de 1e Nations League-match van de Red Flames tegen Nederland. In de 35e minuut werd ze vervangen door Jassina Blom. Eurlings raakt niet tijdig hersteld voor de partij tegen Schotland en reist dus niet mee af naar Glasgow. De 19-jarige Amy Littel (Westerlo) sluit aan bij de selectie. .