Red Flames dromen van 6 op 6: "Dan moeten we prestatie van tegen Nederland evenaren"

16 uur 49. "Willen opnieuw een resultaat halen". Kassandra Missipo stond tegen Nederland in de basis en klinkt ook nu ambitieus. "Het zal tegen Schotland niet makkelijk zijn, maar de spirit in de ploeg zit goed. We willen elke match winnen, we zijn niet gewoon blij om erbij te zijn." "We zitten in een interessante poule. Op voorhand werd er misschien gezegd dat we kansloos waren, maar de toon is nu al anders. Het was een hele mooie zege tegen Nederland. We hebben er van genoten. De euforie is er misschien wel nog, maar de focus was er de dag nadien opnieuw." Bondscoach Ives Serneels is het daar niet honderd procent eens mee. "De voorbije dagen was het nog niet scherp genoeg, maar vandaag stonden de speelsters er wel weer op training." Wat wordt het plan tegen Schotland? Missipo: "Aan de mentaliteit, het idee en het plan gaan we niet veel veranderen. Schotland is ook een sterke ploeg met heel veel kwaliteiten dus we bereiden ons op dezelfde manier voor." "We willen opnieuw een resultaat halen", zegt Serneels. "Schotland is een sterke ploeg en we spelen deze keer op verplaatsing, dus we zullen de prestatie van vrijdag moeten evenaren. Maar ik zou heel graag de drie punten mee naar huis nemen." .