22 uur 18. 86': 3 wissels bij Nederland, Jonker gooit al zijn troeven op tafel om nog te winnen. Spitse, Martens en doelpuntenmaakster Roord moeten eraf. Kalma, Casparij en Egurrola komen tussen de lijnen. Bij de Flames gaat De Neve naar de kant, in haar plaats komt Wijnants. .

22 uur 13. 82': Wullaert onderschept uitstekend en zorgt voor paniek achterin bij Nederland. Ze komt niet tot een schot, Blom doet dat wel. Over het doel van Weimar. .

22 uur 11. 81': Uitstekende Evrard. Evrard is bezig aan een prima partij en kan nog eens een balletje klemmen. Groenen zet goed voor, Snoeijs kopt maar dus zonder problemen voor de Belgische doelvrouw. .

22 uur 10. 80': Nog eens een hoekschop voor Nederland, dat nog 10 minuten plus toegevoegde tijd heeft om alsnog te winnen van de Belgen. Die houden nog steeds knap stand. .

22 uur 04. 74': Bijna Wullaert! Blom stuurt Wullaert het straatje in, de aanvalster heeft een zee van ruimte. Doelvrouw Weimar staat echter goed op te letten en kan de bal nog net ontzetten voor de aanstormende Wullaert. .

22 uur 02. 71': Kees met het goede block. De kort genomen hoekschop komt aan de tweede paal bij Janssen, die gevaarlijk naar doel besluit. Kees zet een goed block en duwt de bal nog eens in corner. .

21 uur 58. 68': Geel voor Spitse. De Nederlandse aanvoerdster heeft al betere avonden gehad. Spitse heeft het moeilijk met Blom en breekt bewust de aanval af. Geel is haar deel. .

21 uur 57. 67': Beerensteyn kan op snelheid nog eens doorbreken, haar voorzet bereikt niemand. Nederland moet even herstellen van die snelle gelijkmaker. .

21 uur 55. Het is een echte match. Dat hadden ze in Nederland niet zien aankomen. . Eddy Demarez.

21 uur 55. 65': Het doelpunt lijkt op naam van Detruyer te komen. Via Dijkstra komt de voorzet van Wullaert tot bij de Belgische aanvalster, die Wiemar kansloos laat. .

21 uur 51. 62': Meteen de gelijkmaker! Lang heeft Nederland niet op voorsprong gestaan. Een voorzet vanop links lijkt via Detruyer in doel te belanden. Wel duidelijk is dat het meteen weer 1-1 staat! .