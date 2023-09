LIVESTREAM: Hoe beginnen de Red Flames tegen Nederland aan de Nations League?

clock 20:25 20 uur 25. Deense wedstrijdleiding. Frida Klarlund mag deze Derby der Lage Landen in goede banen leiden. . Deense wedstrijdleiding Frida Klarlund mag deze Derby der Lage Landen in goede banen leiden.

clock 20:23 20 uur 23. De speelsters van Nederland staan al klaar in de spelerstunnel en een minuutje later zijn daar ook de Flames. We zijn stilaan klaar voor de openingswedstrijd van de Nations League. . De speelsters van Nederland staan al klaar in de spelerstunnel en een minuutje later zijn daar ook de Flames. We zijn stilaan klaar voor de openingswedstrijd van de Nations League.

clock 20:04 De speelsters zijn begonnen aan de opwarming in een regenachtig Leuven. . 20 uur 04. De speelsters zijn begonnen aan de opwarming in een regenachtig Leuven.

clock 20:03 20 uur 03. Eerlijk: ik had Engeland graag vermeden. Wat zij de laatste jaren laten zien, is van een uitzonderlijk niveau. Er waren ook meer haalbare kaarten dan Schotland. Bondscoach Ives Serneels. Eerlijk: ik had Engeland graag vermeden. Wat zij de laatste jaren laten zien, is van een uitzonderlijk niveau. Er waren ook meer haalbare kaarten dan Schotland. Bondscoach Ives Serneels

clock 20:01 20 uur 01. Openingswedstrijd Women's Nations League. Enkele jaren na de mannen krijgen ook de vrouwen hun Nations League, met als ultieme inzet zelfs 2 olympische tickets. Daarvoor moeten de Red Flames eerst hun loodzware groep des doods overleven. Naast Nederland zit er met Engeland (EK-winnaar in 2022 en WK-finalist dit jaar) nog een topland in groep 1 bij België. Schotland is de 3e opponent van de Flames in de Nations League. . Openingswedstrijd Women's Nations League Enkele jaren na de mannen krijgen ook de vrouwen hun Nations League, met als ultieme inzet zelfs 2 olympische tickets. Daarvoor moeten de Red Flames eerst hun loodzware groep des doods overleven. Naast Nederland zit er met Engeland (EK-winnaar in 2022 en WK-finalist dit jaar) nog een topland in groep 1 bij België. Schotland is de 3e opponent van de Flames in de Nations League.

clock 19:56 19 uur 56. We zijn wel buurlanden, maar we zijn niet de beste vriendjes. Er zal wat nijd zijn. Het is aan ons om te reageren en om de evenknie te zijn. Tessa Wullaert. We zijn wel buurlanden, maar we zijn niet de beste vriendjes. Er zal wat nijd zijn. Het is aan ons om te reageren en om de evenknie te zijn. Tessa Wullaert

clock 19:55 19 uur 55. Eerste zege tegen Nederland sinds 2016? Het is al van 24 november 2016 geleden dat de Flames nog eens konden winnen van Nederland. Ook in Leuven triomfeerde België toen met 3-2 in een vriendschappelijke interland. Winst in deze opener van de Nations League zou de eerste Belgische zege in een wedstrijd met inzet tegen onze noorderburen zijn sinds 1984. De 4 andere zeges van de Flames waren telkens vriendschappelijke wedstrijden. . Eerste zege tegen Nederland sinds 2016? Het is al van 24 november 2016 geleden dat de Flames nog eens konden winnen van Nederland. Ook in Leuven triomfeerde België toen met 3-2 in een vriendschappelijke interland. Winst in deze opener van de Nations League zou de eerste Belgische zege in een wedstrijd met inzet tegen onze noorderburen zijn sinds 1984. De 4 andere zeges van de Flames waren telkens vriendschappelijke wedstrijden.

clock 19:51 19 uur 51. Het wordt een volledig andere wedstrijd dan die 5-0. Onze groep kwam net uit vakantie, de focus was volledig anders. Tessa Wullaert. Het wordt een volledig andere wedstrijd dan die 5-0. Onze groep kwam net uit vakantie, de focus was volledig anders. Tessa Wullaert

clock 19:50 19 uur 50. Van de vorige 33 wedstrijden tussen de Red Flames en de Oranje Leeuwinnen wonnen onze noorderburen er 23. 5 keer won België, nog eens 5 keer eindigde de wedstrijd onbeslist. Op 2 juli dit jaar stonden Belgie en Nederland het laatst tegenover elkaar, met als resultaat een 5-0-zege van de Leeuwinnen. Al was die vriendschappelijke wedstrijd net voor het WK niet echt een waardemeter. . Van de vorige 33 wedstrijden tussen de Red Flames en de Oranje Leeuwinnen wonnen onze noorderburen er 23. 5 keer won België, nog eens 5 keer eindigde de wedstrijd onbeslist. Op 2 juli dit jaar stonden Belgie en Nederland het laatst tegenover elkaar, met als resultaat een 5-0-zege van de Leeuwinnen. Al was die vriendschappelijke wedstrijd net voor het WK niet echt een waardemeter.

clock 19:44 Den Dreef in Leuven is vanavond het strijdtoneel van de 34e Derby der Lage Landen. . 19 uur 44. Den Dreef in Leuven is vanavond het strijdtoneel van de 34e Derby der Lage Landen.

clock 19:41 19 uur 41. Nederlandse connectie bij de Flames. De Belgische selectie telt maar liefst 5 speelsters die actief zijn in de Nederlandse hoogste divisie. Chloé Vande Velde speelt voor ADO Den Haag, terwijl Fortuna Sittard met Tessa Wullaert, Féli Delacauw, Diede Lemey en Jarne Teulings 4 Flames in de rangen heeft. Ploeggenotes in het Nederlandse elftal zullen zij echter niet tegenkomen vanavond op het veld. . Nederlandse connectie bij de Flames De Belgische selectie telt maar liefst 5 speelsters die actief zijn in de Nederlandse hoogste divisie. Chloé Vande Velde speelt voor ADO Den Haag, terwijl Fortuna Sittard met Tessa Wullaert, Féli Delacauw, Diede Lemey en Jarne Teulings 4 Flames in de rangen heeft. Ploeggenotes in het Nederlandse elftal zullen zij echter niet tegenkomen vanavond op het veld.



clock 19:32 19 uur 32. Debutante in het Nederlandse doel. Jacintha Weimar, doelvrouw van Feyenoord, mag op haar 25e debuteren voor de Nederlandse nationale ploeg. Daphne van Domselaar en Lize Kop zijn niet fit, waardoor Weimar haar kans krijgt. In vergelijking met het vorige treffen tussen de Flames en de Leeuwinnen zien we naast Weimar slechts een andere nieuwe naam in de Oranje basis. Dijkstra komt in de ploeg ten koste van van der Gragt. . Debutante in het Nederlandse doel Jacintha Weimar, doelvrouw van Feyenoord, mag op haar 25e debuteren voor de Nederlandse nationale ploeg. Daphne van Domselaar en Lize Kop zijn niet fit, waardoor Weimar haar kans krijgt. In vergelijking met het vorige treffen tussen de Flames en de Leeuwinnen zien we naast Weimar slechts een andere nieuwe naam in de Oranje basis. Dijkstra komt in de ploeg ten koste van van der Gragt.

clock 19:28 De Nederlandse bondscoach Andries Jonker kiest op zijn verjaardag voor deze 11. . 19 uur 28. De Nederlandse bondscoach Andries Jonker kiest op zijn verjaardag voor deze 11.

clock 19:27 19 uur 27. In vergelijking met de vorige confrontatie tegen Nederland begin juli kiest bondscoach Ives Serneels voor 5 nieuwe namen. Tysiak, Cayman, Philtjens, Blom en Dhondt worden in de basiself vervangen door De Caigny, De Neve, Deloose, Detruyer en Wullaert. De Flames verloren 2 maanden geleden met 5-0 in de uitzwaaimatch van Nederland naar het WK, waar het schip in de kwartfinales strandde. . In vergelijking met de vorige confrontatie tegen Nederland begin juli kiest bondscoach Ives Serneels voor 5 nieuwe namen. Tysiak, Cayman, Philtjens, Blom en Dhondt worden in de basiself vervangen door De Caigny, De Neve, Deloose, Detruyer en Wullaert. De Flames verloren 2 maanden geleden met 5-0 in de uitzwaaimatch van Nederland naar het WK, waar het schip in de kwartfinales strandde.

clock 19:16 De 11 startende vrouwen bij de Flames vanavond. . 19 uur 16. De 11 startende vrouwen bij de Flames vanavond.

clock 06:50 06 uur 50. Je moet ambitieus zijn. We willen zeker niet degraderen en misschien verrassen we wel. We moeten dit zien als een nieuwe kans om vooruitgang te boeken. Bondscoach Ives Serneels. Je moet ambitieus zijn. We willen zeker niet degraderen en misschien verrassen we wel. We moeten dit zien als een nieuwe kans om vooruitgang te boeken. Bondscoach Ives Serneels

clock 06:00 06 uur . Olympische tickets als inzet van Nations League. Het concept van de Nations League voor vrouwen is gelijkaardig aan dat van het mannenvoetbal. 51 landen werden onderverdeeld in 3 competities op basis van hun positie op de wereldranglijst: divisie A en B met 16 landen en divisie C met 19 landen. De vier groepswinnaars in divisie A strijden in februari 2024 in een Final Four om de Nations League-titel. Daar zijn ook 2 olympische tickets voor Parijs 2024 te verdienen. . Olympische tickets als inzet van Nations League Het concept van de Nations League voor vrouwen is gelijkaardig aan dat van het mannenvoetbal. 51 landen werden onderverdeeld in 3 competities op basis van hun positie op de wereldranglijst: divisie A en B met 16 landen en divisie C met 19 landen.



De vier groepswinnaars in divisie A strijden in februari 2024 in een Final Four om de Nations League-titel. Daar zijn ook 2 olympische tickets voor Parijs 2024 te verdienen.

