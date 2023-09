LIVEBLOG Laatste transferdag België: Hoefkens haalt Sowah van Club Brugge naar Standard

clock 12:10

12 uur 10. Kamal Sowah vindt Carl Hoefkens terug bij Standard. Standard zoekt versterking om uit de bodem van het klassement te kruipen, Kamal Sowah kwam bij Club Brugge nog niet in actie dit seizoen. Alle partijen kwamen vandaag tot een vergelijk: de 23-jarige Ghanese winger gaat een seizoen op huurbasis in Luik spelen. Club Brugge haalde de vroegere smaakmaker van OHL in de zomer van 2021. Die kon niet meteen zijn stempel drukken, in de terugronde van 2021-2022 werd hij aan AZ verhuurd. Vorig seizoen was hij in Brugge goed voor 36 matchen, 2 goals en 4 assists alle competities beschouwd. Bij Standard vindt Sowah Carl Hoefkens terug, vorig seizoen in de eerste maanden hoofdcoach van Club. "Kamal zal de concurrentie aanscherpen. Zijn ervaring in de Belgische competitie, zijn technische en fysieke kwaliteiten, zijn snelheid en diepgang zijn extra troeven voor onze ploeg", stelt sportief directeur Fergal Harkin. .