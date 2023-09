LIVE: Pakken Red Flames onverhoopte 6 op 6 in Schotland?

clock 20:56 20 uur 56. De Red Flames staan onder druk in deze openingsfase. Ze verliezen de bal veel te snel en dan is het telkens alle hens aan dek in de omschakeling. . De Red Flames staan onder druk in deze openingsfase. Ze verliezen de bal veel te snel en dan is het telkens alle hens aan dek in de omschakeling.

clock 20:54 20 uur 54. Save Evrard. Nicky Evrard bewijst opnieuw haar waarde bij de Flames. In de kluts belandt de bal voor de voeten van Grimshaw. Zij kan trappen, maar het leer botst op de vuisten van Evrard. . Save Evrard Nicky Evrard bewijst opnieuw haar waarde bij de Flames. In de kluts belandt de bal voor de voeten van Grimshaw. Zij kan trappen, maar het leer botst op de vuisten van Evrard.

clock 20:52 20 uur 52. Schots gevaar! De Schotten komen het scherpst voor de dag op deze dinsdagavond. Ze schakelen snel om. Hanson kan net niet besluiten. . Schots gevaar! De Schotten komen het scherpst voor de dag op deze dinsdagavond. Ze schakelen snel om. Hanson kan net niet besluiten.

clock 20:50 20 uur 50. Justine Vanhaevermaet moet een eerste keer haar lange benen gebruiken. Ze tikt een bal uit de voeten van Thomas. Een eerste Schotse hoekschop levert niets op. . Justine Vanhaevermaet moet een eerste keer haar lange benen gebruiken. Ze tikt een bal uit de voeten van Thomas. Een eerste Schotse hoekschop levert niets op.

clock 20:48 20 uur 48. Aftrap! We zijn vertrokken in Hampden Park. Het stadion in Schotland zit lang niet vol, dus een heksenketel is het niet voor de Flames. Kunnen ze dit tweeluik met een perfect rapport afsluiten? . Aftrap! We zijn vertrokken in Hampden Park. Het stadion in Schotland zit lang niet vol, dus een heksenketel is het niet voor de Flames. Kunnen ze dit tweeluik met een perfect rapport afsluiten?

clock 20:14 20 uur 14.

clock 19:46 Geen wissels bij Schotland. De Schotten verloren op de eerste speeldag nipt tegen Engeland (2-1). 19 uur 46. Geen wissels bij Schotland. De Schotten verloren op de eerste speeldag nipt tegen Engeland (2-1).

clock 19:44 19 uur 44. Geen wissels (behalve Eurlings). Geen verrassingen in de opstelling van Ives Serneels voor de match tegen Schotland. Hij begint met 10 dezelfde speelsters. Alleen Eurlings staat niet in de basis. De aanvalster is niet fit. Blom - die tegen Oranje ook al de vervangster was van Eurlings - begint aan de match. . Geen wissels (behalve Eurlings) Geen verrassingen in de opstelling van Ives Serneels voor de match tegen Schotland. Hij begint met 10 dezelfde speelsters. Alleen Eurlings staat niet in de basis. De aanvalster is niet fit. Blom - die tegen Oranje ook al de vervangster was van Eurlings - begint aan de match.

clock 19:43 19 uur 43.

clock 18:48 Hier wordt er vanavond gespeeld. 18 uur 48. Hier wordt er vanavond gespeeld.

clock 15:07 15 uur 07. Red Flames willen positieve lijn doortrekken tegen Schotland. Red Flames willen positieve lijn doortrekken tegen Schotland

clock 09:33 09 uur 33. België haalde vrijdag een goed resultaat (tegen Nederland), dus zij zullen het momentum hebben. Maar ondanks de nederlaag denk ik dat wij ook een boost kregen. Het wordt interessant. Martha Thomas (Schotland). België haalde vrijdag een goed resultaat (tegen Nederland), dus zij zullen het momentum hebben. Maar ondanks de nederlaag denk ik dat wij ook een boost kregen. Het wordt interessant. Martha Thomas (Schotland)

clock 09:32 09 uur 32. Als team zijn we trots op hoe we tegen Engeland gespeeld hebben, dat team won het EK en speelde de WK-finale. Anderzijds zijn we ook een beetje ontgoocheld dat we niets overhouden aan die match. Martha Thomas (Schotland). Als team zijn we trots op hoe we tegen Engeland gespeeld hebben, dat team won het EK en speelde de WK-finale. Anderzijds zijn we ook een beetje ontgoocheld dat we niets overhouden aan die match. Martha Thomas (Schotland)

clock 09:30 09 uur 30.

clock 09:27 09 uur 27. We presteren nu al een hele tijd consistent en stabiel, maar we willen dat nog doortrekken. Kleine details maakten het verschil tegen Engeland, maar die doen er dan ook toe. Schots bondscoach Pedro Martinez Losa. We presteren nu al een hele tijd consistent en stabiel, maar we willen dat nog doortrekken. Kleine details maakten het verschil tegen Engeland, maar die doen er dan ook toe. Schots bondscoach Pedro Martinez Losa

clock 09:26 09 uur 26. België thuis is een heel andere context dan Engeland uit, België is ook een totaal verschillend team. Schots bondscoach Pedro Martinez Losa. België thuis is een heel andere context dan Engeland uit, België is ook een totaal verschillend team. Schots bondscoach Pedro Martinez Losa

clock 09:20 09 uur 20. Ik kom naar de Nations League om elke match te winnen. Kassandra Missipo. Ik kom naar de Nations League om elke match te winnen. Kassandra Missipo

clock 09:17 09 uur 17. Journaal blikt vooruit op Schotland-België. Journaal blikt vooruit op Schotland-België