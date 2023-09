LIVE: Flames hebben het niet makkelijk in Schotland, nog geen goals voor de rust

clock 21:34 21 uur 34. Rust: 0-0. Het staat nog 0-0 na 45 minuten voetballen. De Red Flames hebben het bij momenten lastig tegen de snedige Schotten die vooral proberen te prikken met snelle omschakelingen. En daar krijgen ze veel kansen toe want de Belgen verliezen de bal vaak te snel. En er ligt veel ruimte in de rug van de Belgische verdediging. Nicky Evrard moest al een aantal keer een save uit haar mouw schudden. De Flames zelf versierden nog maar een grote kans: een kopbal van De Caigny. . Rust: 0-0 Het staat nog 0-0 na 45 minuten voetballen. De Red Flames hebben het bij momenten lastig tegen de snedige Schotten die vooral proberen te prikken met snelle omschakelingen. En daar krijgen ze veel kansen toe want de Belgen verliezen de bal vaak te snel. En er ligt veel ruimte in de rug van de Belgische verdediging.

Nicky Evrard moest al een aantal keer een save uit haar mouw schudden. De Flames zelf versierden nog maar een grote kans: een kopbal van De Caigny.

clock 21:32 21 uur 32. De eerste helft ligt heel vaak stil. Nu fluit de scheidsrechter voor een fout op Deloose. Wullaert slingert de bal maar eens richting doel, en die blijft daar hangen. Opnieuw Schots handspel? Opnieuw niets gezien. . De eerste helft ligt heel vaak stil. Nu fluit de scheidsrechter voor een fout op Deloose. Wullaert slingert de bal maar eens richting doel, en die blijft daar hangen. Opnieuw Schots handspel? Opnieuw niets gezien.

clock 21:29 21 uur 29. Ives Serneels kijkt een beetje bedenkelijk. Zijn ploeg staat niet echt strak in de organisatie, kan de bal nauwelijks bijhouden, en geeft te veel ruimte weg in de rug van de vleugelverdedigers. Nog enkele minuten tot aan de rust en dan kan hij bijsturen. . Ives Serneels kijkt een beetje bedenkelijk. Zijn ploeg staat niet echt strak in de organisatie, kan de bal nauwelijks bijhouden, en geeft te veel ruimte weg in de rug van de vleugelverdedigers. Nog enkele minuten tot aan de rust en dan kan hij bijsturen.

clock 21:25 21 uur 25. De Schotse trainer krijgt een gele kaart onder de neus geduwd. Pedro Martinez Losa moet zijn Spaanse furie in bedwang houden. . De Schotse trainer krijgt een gele kaart onder de neus geduwd. Pedro Martinez Losa moet zijn Spaanse furie in bedwang houden.

clock 21:23 21 uur 23. Save Evrard. Nicky Evrard heeft veel werk vanavond. De bal blijft veel te lang rond de Belgische zestien dwarrelen. Uiteindelijk kan Grimshaw koppen en moet de keepster van Brighton haar helemaal strekken om de bal uit doel te houden. . Save Evrard Nicky Evrard heeft veel werk vanavond. De bal blijft veel te lang rond de Belgische zestien dwarrelen. Uiteindelijk kan Grimshaw koppen en moet de keepster van Brighton haar helemaal strekken om de bal uit doel te houden.

clock 21:22 21 uur 22. Kopbal De Caigny. Ze staat dan wel in de defensie maar bij de stilstaande acties mag ze toch nog oprukken: Tine De Caigny. Ze kan haar hoofd tegen de vrije trap van Wullaert knikken. De doelvrouw moet zich reppen. Dit is de grootste Belgische kans tot nu toe. . Kopbal De Caigny Ze staat dan wel in de defensie maar bij de stilstaande acties mag ze toch nog oprukken: Tine De Caigny. Ze kan haar hoofd tegen de vrije trap van Wullaert knikken. De doelvrouw moet zich reppen. Dit is de grootste Belgische kans tot nu toe.

clock 21:20 21 uur 20. De actie gaat door en uiteindelijk kan Sari Kees nog uithalen. Het schot is hard, maar gaat recht op een verdedigster af. . De actie gaat door en uiteindelijk kan Sari Kees nog uithalen. Het schot is hard, maar gaat recht op een verdedigster af.

clock 21:19 21 uur 19. Penalty? Is dit geen handspel in de zestien? De scheidsrechter ziet het niet en er is ook geen VAR. Maar in de herhaling ziet het er toch niet koosjer uit wat Corsie hier doet. De Flames protesteren tevergeefs. . Penalty? Is dit geen handspel in de zestien? De scheidsrechter ziet het niet en er is ook geen VAR. Maar in de herhaling ziet het er toch niet koosjer uit wat Corsie hier doet. De Flames protesteren tevergeefs.

clock 21:18 21 uur 18. Nicky Evrard blijft heel koel. Ze ziet twee Schotten op haar afkomen, maar speelt de bal er rustig tussendoor. . Nicky Evrard blijft heel koel. Ze ziet twee Schotten op haar afkomen, maar speelt de bal er rustig tussendoor.

clock 21:17 21 uur 17. Een goeie steekpass door de Belgische defensie, maar Grimshaw kan er net niet bij. België komt goed weg. . Een goeie steekpass door de Belgische defensie, maar Grimshaw kan er net niet bij. België komt goed weg.

clock 21:13 21 uur 13. Opnieuw Evrard. Een vrije trap van Schotland waait richting het pak voor het doel van Evrard. Het leer wordt verlengd door een Belgische speelster en Evrard moet toch even plat. . Opnieuw Evrard Een vrije trap van Schotland waait richting het pak voor het doel van Evrard. Het leer wordt verlengd door een Belgische speelster en Evrard moet toch even plat.

clock 21:08 21 uur 08. De Flames hebben het moeilijke begin overleefd. Ze zitten wat beter in de wedstrijd intussen, maar echte dreiging hebben we nog niet gezien. . De Flames hebben het moeilijke begin overleefd. Ze zitten wat beter in de wedstrijd intussen, maar echte dreiging hebben we nog niet gezien.

clock 21:06 21 uur 06. De wissel. Weir kwam nog even opnieuw het veld op, maar ze kan toch niet meer voort. Amy Rodgers komt haar vervangen. De eerste wissel bij de Schotten na iets meer dan een kwartier. . De wissel Weir kwam nog even opnieuw het veld op, maar ze kan toch niet meer voort. Amy Rodgers komt haar vervangen. De eerste wissel bij de Schotten na iets meer dan een kwartier.

clock 21:02 21 uur 02. Blom overhaast. De Belgen maken zeker nog niet altijd de juiste keuzes in de aanval. Blom kiest nu bijvoorbeeld voor het schot. Van heel ver. Dat is een opraper voor de Schotse doelvrouw. . Blom overhaast De Belgen maken zeker nog niet altijd de juiste keuzes in de aanval. Blom kiest nu bijvoorbeeld voor het schot. Van heel ver. Dat is een opraper voor de Schotse doelvrouw.

clock 21:02 21 uur 02.

clock 20:59 20 uur 59. Caroline Weir gaat neer en de scheidsrechter legt het spel stil. Er is geen echt contact met Missipo, maar haar voet lijkt even te blijven steken in de grasmat. Slecht nieuws voor de speelster van Real Madrid? . Caroline Weir gaat neer en de scheidsrechter legt het spel stil. Er is geen echt contact met Missipo, maar haar voet lijkt even te blijven steken in de grasmat. Slecht nieuws voor de speelster van Real Madrid?

clock 20:57 20 uur 57. Schotje Detruyer. Marie Detruyer, afgelopen weekend een van de doelpuntenmakers, krijgt de bal in de zestien. Ze kiest voor een schot, maar de bal rolt voorlangs. Het eerste - heel bescheiden - Belgische gevaar. . Schotje Detruyer Marie Detruyer, afgelopen weekend een van de doelpuntenmakers, krijgt de bal in de zestien. Ze kiest voor een schot, maar de bal rolt voorlangs. Het eerste - heel bescheiden - Belgische gevaar.

clock 20:56 20 uur 56. De Red Flames staan onder druk in deze openingsfase. Ze verliezen de bal veel te snel en dan is het telkens alle hens aan dek in de omschakeling. . De Red Flames staan onder druk in deze openingsfase. Ze verliezen de bal veel te snel en dan is het telkens alle hens aan dek in de omschakeling.

clock 20:54 20 uur 54. Save Evrard. Nicky Evrard bewijst opnieuw haar waarde bij de Flames. In de kluts belandt de bal voor de voeten van Grimshaw. Zij kan trappen, maar het leer botst op de vuisten van Evrard. . Save Evrard Nicky Evrard bewijst opnieuw haar waarde bij de Flames. In de kluts belandt de bal voor de voeten van Grimshaw. Zij kan trappen, maar het leer botst op de vuisten van Evrard.