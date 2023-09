Kijk om 20.30 uur naar België-Nederland, bondscoach Oranje: "We nemen België serieus"

De Nederlandse bondscoach Andries Jonker ziet het Nations League-duel met België helemaal niet als optie om alvast wat aan het doelsaldo te werken.

Dat wordt later in de groepsfase mogelijk belangrijk, omdat Oranje onder meer boven verliezend WK-finalist Engeland moet eindigen. De eerste plaats in de poule is nodig voor de route naar de Olympische Spelen.

"Als het afgelopen WK iets heeft uitgewezen, is dat de top zich snel ontwikkelt maar de subtop nog sneller", zei Jonker op persconferentie in Leuven.

België, dat niet meedeed aan het WK, is de nummer achttien van de wereld. "Dus moeten we België uitermate serieus nemen. Als we winnen, zijn we al heel blij. Er is geen haar op ons hoofd dat eraan denkt met hoeveel we gaan winnen."

Oranje won in juli nog met 5-0 van de Flames in de uitzwaaiwedstrijd voor het WK. Volgens Jonker zegt dat duel "helemaal niks" over de interland van vrijdagavond.

"Voor hen gaat het nu ook om de punten. En dit is ook pas weer hun eerstvolgende wedstrijd. Als ik België was, zou ik dan ook maar één doel hebben. Ik verwacht dat ze ons het vuur aan de schenen zullen leggen."