LIVESTREAM: Efficiënt Duitsland verdubbelt voorsprong tegen België op EK voetbal U19 vrouwen

18 uur 17. Rust: 0-1. België gaat met een achterstand rusten tegen Duitsland. De "bezoekers" begonnen furieus, maar konden mistasten van doelvrouw Covent niet uitbuiten. Na 5 minuten viel de Duitse drang naar voren weg, na 20 minuten was de match volledig in evenwicht en in het laatste kwartier was het België dat drukte. Zonder veel gevaar evenwel. Boutiebi kon net niet bij een goede voorzet van Detruyer. Na enkele corners voor België volgde een snelle tegenstoot van Duitsland. Platner bediende Kett, die verdediger en doelvrouw verschalkte met een overhoekse bal. Eigenlijk tegen de gang van het spel in op dat moment. Meteen na de goal kreeg Jacobs een vrije schietkans, maar ze kon niet goed genoeg richten. België moet absoluut punten pakken, wil het na de 0-3-nederlaag in de openingsmatch tegen Nederland blijven dromen van kwalificatie voor de volgende ronde. .