De nationale vrouwenploeg U19 werkt vanavond zijn tweede groepswedstrijd af op het EK in eigen land. Na het verlies in Leuven tegen Nederland (0-3) wacht vanavond om 17.30 uur in Tubeke met Duitsland een ander topland. Kijk hier naar de livestream, na het Nationaal Defilé op Canvas (rond 17.45 uur) is de match ook daar te bekijken.