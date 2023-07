"De ploeg is er klaar voor", vertelt bondscoach Xavier Donnay over het EK in eigen land. "We hebben een goede voorbereiding achter de rug en de goesting is heel voelbaar binnen het team."



De jonge Flames hebben inmiddels een aanloopperiode van zes weken gehad. "Nu hopen we dit te laten renderen. Van de eerste tot de laatste match willen we presteren. We willen zeker de tweede ronde halen."



Morgen wacht met Nederland al meteen een stugge tegenstander. "We zijn de underdog, ook voor de tweede wedstrijd tegen Duitsland. Toch zullen we klaar zijn. We willen mooi voetbal laten zien op dit toernooi."



Het zou alvast mooie reclame zijn voor het vrouwenvoetbal in België. "We zijn op missie: we willen ons voetbal promoten. Het is dan ook mooi dat er veel publiek interesse toont en aanwezig zal zijn."