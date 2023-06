clock 16:23 16 uur 23. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Hendrich. Ze gaat te nadrukkelijk aan Paralluelo hangen. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Hendrich. Ze gaat te nadrukkelijk aan Paralluelo hangen.

clock 16:18 16 uur 18. Geen studiefase in het begin van de match. Beide ploegen geen er meteen 100% tegenaan. Barcelona probeert openingen te vinden in de verdediging van de She-Wolves, maar voorlopig lukt dat niet. Wolfsburg komt er dan weer een paar keer uit op de counter.

clock 16:10 16 uur 10. Grote kans Barcelona. Een gevaarlijke hoekschop waait tot bij Paredes aan de verste paal. Ze mikt haar kopbal van dichtbij naast de paal. Dit had tussen de palen gemoeten.

Dit had tussen de palen gemoeten.

clock 16:04 16 uur 04. 0-1: Goal Pajor. Pajor ontschept de bal van Lucy Bronze op de helft van Barcelona. Ze haalt direct uit en Panos is geklopt. 0-1 voor Wolfsburg. Barcelona had de bal, maar bij de eerste kans voor Wolfsburg is het direct raak.

clock 16:00 16 uur . Aftrap! Er is afgetrapt in Eindhoven! Wie wint over minstens 90 minuten het kampioenenbal? De She-wolfes voor de 3e keer? Of wint FC Barcelona zijn tweede Europese hoofdprijs?

Wie wint over minstens 90 minuten het kampioenenbal? De She-wolfes voor de 3e keer? Of wint FC Barcelona zijn tweede Europese hoofdprijs?

clock 15:41 15 uur 41. Veel Spaanse en Duitse speelsters in deze finale. Maar bij Wolfsburg ook drie Nederlanders in de ploeg: Wilms, Janssen en Roord. Een 'thuismatch' dus voor de drie speelsters in Eindhoven.

clock 15:40 15 uur 40. Het Philips Stadion in Eindhoven warmt stilaan op voor de finale. Nog een dik kwartier voor de aftrap.

clock 15:20 15 uur 20. Naast Putellas en Popp zijn andere blikvangers bij Barcelona Aitana Bonmati en de Noorse Graham Hansen, bij Wolfsburg is dat Ewa Pajor. Door de afwezigheid van Putellas, moest Bonmati opstaan en dit jaar heeft ze haar enorme waarde voor Barcelona bewezen. Met Pajor heeft Wolfsburg de topscorer van dit seizoen in de Champions League in de rangen.

clock 15:05 15 uur 05. Alexia Putellas is fit. Gouden Bal-winnares Alexia Putellas is eindelijk terug uit blessure. De sterkhoudster van Barcelona en de Spaanse nationale ploeg werd in juli geopereerd aan een gescheurd ligament in haar linkerknie en stond bijna een jaar aan de kant. Ze start wel op de bank.

Ze start wel op de bank.

clock 15:01 15 uur 01. Duitse spits Alex Popp kan haar vierde Europese titel pakken. Popp gaat intussen al voor haar vierde titel in zeven finales. Haar eerste Europese titel won ze met Duisburg. In 2013 en 2014 won ze samen met Wolfburg het kampioenenbal. Ze was er dus bij beide Champions League-titels van Wolfsburg bij. Ze kende een persoonlijk topseizoen waarin ze voor het eerst in haar carrière topscorer van de Bundesliga werd.

Ze kende een persoonlijk topseizoen waarin ze voor het eerst in haar carrière topscorer van de Bundesliga werd.

clock 14:53 14 uur 53. Opstelling Barcelona. Paños (C), Bronze, Paredes, León, Rolfö, Walsh, Bonmatí, Guijarro,Graham Hansen, Paralluelo en Caldentey

clock 14:53 14 uur 53. Opstelling Wolfsburg. Frohms, Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch, Oberdorf, Huth (C), Roord, Popp, Pajor en Jonsdottir

clock 14:48 14 uur 48. Veel sfeer in Eindhoven. De supporterstroepen van beide legioenen zijn zich aan het opwarmen in de straten van Eindhoven. Die leveren nu al mooie taferelen aan beide kanten!

