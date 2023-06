Barcelona of Wolfsburg: wie steekt de Champions League-beker voor vrouwen in de lucht?

clock 10:44 10 uur 44. Wolfsburg-coach: "Fantastisch stadion voor de finale". Tommy Stroot, de coach van Wolfsburg, kent het stadion, omdat hij nog trainer was in de vrouweneredivisie in Nederland: "Het is een fantastisch stadion, zeker voor een finale en ik ben er ontzettend enthousiast over. Hier werk je je hele leven naartoe.” . Wolfsburg-coach: "Fantastisch stadion voor de finale" Tommy Stroot, de coach van Wolfsburg, kent het stadion, omdat hij nog trainer was in de vrouweneredivisie in Nederland: "Het is een fantastisch stadion, zeker voor een finale en ik ben er ontzettend enthousiast over. Hier werk je je hele leven naartoe.”



clock 10:42 10 uur 42. We weten dat het de grootste uitdaging is waar we dit jaar voor staan, maar we weten ook dat het mogelijk is (winst vorig seizoen, red.). Tommy Stroot, Wolfsburg-coach. We weten dat het de grootste uitdaging is waar we dit jaar voor staan, maar we weten ook dat het mogelijk is (winst vorig seizoen, red.) Tommy Stroot, Wolfsburg-coach

clock 10:40 10 uur 40.

clock 10:38 10 uur 38. De weg van Wolfsburg naar de finale. De She-Wolves begonnen hun Europees seizoen in een groep met Roma, St. Pölten en Slavia Praag. Ze werden eerste in hun groep na 4 winstmatchen en 2 gelijke spelen. In de knock-outfase kende het Duitse team lastigere partijen. In de kwartfinale tegen PSG werd het in Parijs 0-1 en in Wolfsburg 1-1. In de heenwedstrijd van de halve finale speelde Wolfsburg 2-2 gelijk thuis tegen Arsenal. In Londen stond het 2-2 na de reguliere speeltijd. Uiteindelijk viel de beslissende 2-3 pas in de laatste minuut van de tweede verlenging.



In de knock-outfase kende het Duitse team lastigere partijen. In de kwartfinale tegen PSG werd het in Parijs 0-1 en in Wolfsburg 1-1. In de heenwedstrijd van de halve finale speelde Wolfsburg 2-2 gelijk thuis tegen Arsenal. In Londen stond het 2-2 na de reguliere speeltijd. Uiteindelijk viel de beslissende 2-3 pas in de laatste minuut van de tweede verlenging.

clock 10:37 10 uur 37.

clock 10:37 10 uur 37. Wolfsburg heeft spelers van topniveau op elke positie, vooral op het middenveld en voorin. Ze zijn een heel moeilijk team om te verslaan door de manier waarop ze verdedigen. Jonatan Giráldez, Barcelona coach. Wolfsburg heeft spelers van topniveau op elke positie, vooral op het middenveld en voorin. Ze zijn een heel moeilijk team om te verslaan door de manier waarop ze verdedigen. Jonatan Giráldez, Barcelona coach

clock 10:36 10 uur 36. De weg van Barcelona naar de finale. Barcelona kwam als groepswinnaar uit de poulefase. In het totaal maakten ze een ongelofelijk aantal van 37 doelpunten in deze Champions League-campagne. In de kwartfinale ging Roma voor de bijl met 1-0 in Rome en 5-1 thuis. In de halve finale hadden ze meer moeite met Chelsea. Door 1-0-winst in Londen hadden ze aan een 1-1-gelijkspel in Camp Nou genoeg.



In de kwartfinale ging Roma voor de bijl met 1-0 in Rome en 5-1 thuis. In de halve finale hadden ze meer moeite met Chelsea. Door 1-0-winst in Londen hadden ze aan een 1-1-gelijkspel in Camp Nou genoeg.

clock 10:13 10 uur 13.

clock 10:11 10 uur 11. PSV-stadion in Eindhoven toneel voor finale. De finale deze namiddag tussen Barcelona en Wolfsburg in Eindhoven is de eerste die volledig is uitverkocht sinds de competitie in 2009/10 werd omgedoopt tot UEFA Women's Champions League. In totaal werden er 34.100 tickets verkocht: een toeschouwersrecord voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Nederland. Barcelona en Wolfsburg zijn al meer gewoon. Ze speelden in de halve finale van vorig jaar in Camp Nou voor 91.648 fans.



Barcelona en Wolfsburg zijn al meer gewoon. Ze speelden in de halve finale van vorig jaar in Camp Nou voor 91.648 fans.

clock 10:09 10 uur 09. Laatste confrontatie She-Wolves en Barcelona Femeni. Vorig jaar verloor Wolfsburg nog de halve finale van het kampioenenbal tegen Barcelona. De She-Wolves konden Barcelona vorig jaar wel hun eerste nederlaag van het seizoen aansmeren in de terugwedstrijd met 2-0. Maar de heenmatch eindigde op 5-1 en dus mocht Barcelona naar de finale. . Laatste confrontatie She-Wolves en Barcelona Femeni Vorig jaar verloor Wolfsburg nog de halve finale van het kampioenenbal tegen Barcelona. De She-Wolves konden Barcelona vorig jaar wel hun eerste nederlaag van het seizoen aansmeren in de terugwedstrijd met 2-0. Maar de heenmatch eindigde op 5-1 en dus mocht Barcelona naar de finale.

clock 10:08 10 uur 08.

clock 10:02 10 uur 02. Barcelona Femeni tegen Wolfsburg Frauen. Vanmiddag kent het voetbalseizoen bij de vrouwen zijn ontknoping met de finale van de Champions League. In Eindhoven nemen finalist van vorig jaar Barcelona en tweevoudig kampioen Wolfsburg het tegen elkaar op. Barcelona staat voor de 3e keer op een rij in de finale van de Women's UEFA Champions League. In 2021 wonnen ze overtuigend van Chelsea en vorig jaar verloren ze toch wel verrassend de finale van Lyon. De vrouwen van Wolfsburg zijn een vertrouwd gezicht in de finale van de Champions League, het is al hun 6e finale op 11 jaar tijd. Winst was er in 2013 en 2014.



Barcelona staat voor de 3e keer op een rij in de finale van de Women’s UEFA Champions League. In 2021 wonnen ze overtuigend van Chelsea en vorig jaar verloren ze toch wel verrassend de finale van Lyon.



De vrouwen van Wolfsburg zijn een vertrouwd gezicht in de finale van de Champions League, het is al hun 6e finale op 11 jaar tijd. Winst was er in 2013 en 2014.