Pas voor de tweede keer in de voorbije 10 jaar wordt de finale van de Spaanse Supercup er eentje tussen aartsrivalen Real Madrid en Barcelona. In de halve finales blonken doelmannen Courtois en Ter Stegen uit. Maar wie trekt aan het langste einde in de finale in Saudi-Arabië? Volg het hier vanaf 20 uur.