Supercup is prooi voor gretig Barcelona, Real laat zich als makke lammetjes naar slachtbank leiden

Wedstrijdgegevens

Real Madrid kan nooit een vuist maken tegen Barcelona

Voor de 4e keer werd de Spaanse Supercup met 4 teams gespeeld, voor de 3e keer daarvan in Saudi-Arabië. Bovendien was de kans statistisch groot dat het op verlengingen en/of penalty's zou uitdraaien.



In de halve finales moesten er immers twee keer strafschoppen genomen worden en zowel in 2020 als 2021 werd de finale pas beslist na zondagse overuren.



Maar het niveauverschil tussen Barcelona en Real Madrid was deze keer zo groot dat dit scenario al vrij snel onwaarschijnlijk leek. Met een geweldige redding kon Thibaut Courtois nog enigszins de schijn ophouden, maar uiteindelijk zorgde de tandem Gavi-Lewandowski (elk 1 goal en 1 assist) voor een 0-2-ruststand.



De tweede helft was overbodig, omdat een schijnbaar ongeïnteresseerd Real op geen enkel moment de wilskracht toonde om een zoveelste comeback in elkaar te boksen.

Courtois behoedde zijn ploeg voor een grotere afgang, al kon ook hij niet vermijden dat Pedri aan zijn tweede paal de 0-3 kon binnentikken. De goal van Benzema was vooral een domper voor Ter Stegen, die zo zijn clean sheet in rook zag opgaan.

Voor Barcelona is het de 14e Supercup uit zijn geschiedenis, 2 meer dan Real Madrid. Het is de eerste trofee voor Xavi als coach van Barça.