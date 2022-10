België is nog ongeslagen tegen Portugal. Van de 5 duels, konden de Red Flames 4 keer winnen. Het enige puntenverlies was in 2018 een 1-1-gelijkspel in de groepsfase van de kwalificatieronde voor het WK.

We zien het als een kans om naar het WK te gaan. In 2019 kregen we die kans al eens en draaide het niet in ons voordeel uit. Ik ben ervan overtuigd dat we nu wel kunnen winnen. Tessa Wullaert.