LIVE: Wullaert brengt de Flames vanop de stip op 1-1, alles opnieuw mogelijk in Portugal

clock 19:45 19 uur 45. 45+3': Rust. De Red Flames mogen opgelucht adem halen dat er een VAR aanwezig is in Vizela, want die zag de handsbal van Marchao op het schot van Cayman en gaf België een strafschop. Wullaert zette die feilloos om. De Belgische vrouwen ondergingen wel de wedstrijd, wat zorgde voor de 1-0-voorsprong van Portugal. . 45+3': Rust De Red Flames mogen opgelucht adem halen dat er een VAR aanwezig is in Vizela, want die zag de handsbal van Marchao op het schot van Cayman en gaf België een strafschop. Wullaert zette die feilloos om. De Belgische vrouwen ondergingen wel de wedstrijd, wat zorgde voor de 1-0-voorsprong van Portugal.

clock 19:44 19 uur 44.

clock 19:43 19 uur 43. 43': Borges valt in het strafschopgebied en gaat ook op zoek naar de strafschop, maar krijgt die niet. De aanval wordt voortgezet, Marchao trapt vanuit de tweede lijn, haar schot gaat ver over. . 43': Borges valt in het strafschopgebied en gaat ook op zoek naar de strafschop, maar krijgt die niet. De aanval wordt voortgezet, Marchao trapt vanuit de tweede lijn, haar schot gaat ver over.

clock 19:43 19 uur 43.

clock 19:40 19 uur 40. 40': Wullaert voor 1-1! Tessa Wullaert geeft de doelvrouw geen schijn van kans. Ze trapt de elfmeter staalhard en hoog tegen de netten. . 40': Wullaert voor 1-1! Tessa Wullaert geeft de doelvrouw geen schijn van kans. Ze trapt de elfmeter staalhard en hoog tegen de netten.

clock 19:38 19 uur 38. 38': De VAR loont, strafschop voor de Flames! De hoekschop van de Flames is goed en wordt indrukwekkend weggewerkt door Morais. Cayman trapt de afvallende bal in het pak. Er lijkt appel voor hands, maar er wordt doorgespeeld. Even later legt Monzul de bal toch op de stip! Strafschop! . 38': De VAR loont, strafschop voor de Flames! De hoekschop van de Flames is goed en wordt indrukwekkend weggewerkt door Morais. Cayman trapt de afvallende bal in het pak. Er lijkt appel voor hands, maar er wordt doorgespeeld. Even later legt Monzul de bal toch op de stip! Strafschop!

clock 19:36 19 uur 36. 36': Jessica Silva zoekt ostentatief naar een strafschop. Er is een VAR aanwezig, maar die vindt het zelfs niet de moeite om ernaar te kijken. . 36': Jessica Silva zoekt ostentatief naar een strafschop. Er is een VAR aanwezig, maar die vindt het zelfs niet de moeite om ernaar te kijken.

clock 19:32 19 uur 32.

clock 19:29 19 uur 29. 28': 1-0, de Red Flames op achterstand... De ploeg die er het meest van wil maken, komt op voorsprong. Een goede voorzet van Marchao wordt heel mooi in doel gewerkt door Diana Silva, die goed uit de rug van De Neve ontsnapt. . 28': 1-0, de Red Flames op achterstand... De ploeg die er het meest van wil maken, komt op voorsprong. Een goede voorzet van Marchao wordt heel mooi in doel gewerkt door Diana Silva, die goed uit de rug van De Neve ontsnapt.

clock 19:27 19 uur 27. 27': De tweede hoekschop is vervelend voor Euvrard, toch kan ze die goed wegwerken. Het schotje op de afvallende bal vangt ze ook makkelijk op. . 27': De tweede hoekschop is vervelend voor Euvrard, toch kan ze die goed wegwerken. Het schotje op de afvallende bal vangt ze ook makkelijk op.

clock 19:27 19 uur 27. 26': De wedstrijd zit nu even in het slop. Portugal heeft de laatste vijf minuten vooral het balbezit en zoekt naar openingen. De laatste pass is - gelukkig voor de Flames -onverzorgd. . 26': De wedstrijd zit nu even in het slop. Portugal heeft de laatste vijf minuten vooral het balbezit en zoekt naar openingen. De laatste pass is - gelukkig voor de Flames -onverzorgd.



clock 19:23 19 uur 23.

clock 19:21 19 uur 21. 21': We zijn ongeveer halverwege. De wedstrijd is in evenwicht, zowel qua balbezit, als qua kansen. Beide ploegen konden al gescoord hebben. Portugal via Silva, België via Wullaert. . 21': We zijn ongeveer halverwege. De wedstrijd is in evenwicht, zowel qua balbezit, als qua kansen. Beide ploegen konden al gescoord hebben. Portugal via Silva, België via Wullaert.

clock 19:19 19 uur 19. 20': Cayman krijgt de eerste gele kaart van de partij. Ze verloor de bal aan Borges en wilde dan haar fout foutief herstellen. . 20': Cayman krijgt de eerste gele kaart van de partij. Ze verloor de bal aan Borges en wilde dan haar fout foutief herstellen.

clock 19:17 19 uur 17. 16': Cayman kopt de hoekschop terug in het pak, maar na wat geharrewar wordt gefloten voor een fout. . 16': Cayman kopt de hoekschop terug in het pak, maar na wat geharrewar wordt gefloten voor een fout.

clock 19:16 19 uur 16. 15': Daar is Van Kerkhoven een eerste keer! Cayman kan goed voorzetten, Van Kerkhoven mist enkele centimeters om te kunnen koppen. . 15': Daar is Van Kerkhoven een eerste keer! Cayman kan goed voorzetten, Van Kerkhoven mist enkele centimeters om te kunnen koppen.

clock 19:13 19 uur 13. 13': Bijna Wullaert! Een grote kans voor de Flames! Door een foutje in de verdediging kan Tessa Wullaert alleen afstevenen op Morais, maar ze werkt niet goed af. . 13': Bijna Wullaert! Een grote kans voor de Flames! Door een foutje in de verdediging kan Tessa Wullaert alleen afstevenen op Morais, maar ze werkt niet goed af.

clock 19:12 19 uur 12.

clock 19:12 19 uur 12. Het staat nog 0-0 en daar mogen vooral de Red Flames blij mee zijn. Hermien Vanbeveren, commentator op Radio 1. Het staat nog 0-0 en daar mogen vooral de Red Flames blij mee zijn. Hermien Vanbeveren, commentator op Radio 1