16 uur 05. Armenië mag geen probleem vormen. Het duel van morgen is cruciaal, maar in principe mag het niet meer foutlopen voor de Red Flames. Armenië is het "zwakke zusje" van de poule en werd in de heenmatch verpletterd door de Belgen. In Leuven werd het liefst 19-0. Krijgen we een nieuw doelpuntenfestival in Jerevan? De grootste tegenstand komt misschien nog van het weer. De thermometer in Armenië geeft momenteel 34°C aan. .