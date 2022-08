Red Flames kunnen niet rekenen op Jody Vangheluwe tegen Noorwegen en Armenië

De WK-kwalificaties volgen al heel snel na het EK. "Maar niet te snel", vindt vaste waarde Julie Biesmans. "Het is leuk dat we na die uitdaging nu meteen door kunnen naar de volgende. Zo blijven we niet te lang hangen in wat er gebeurd is. Het is goed om een nieuw doel te hebben om voor te werken."





België verloor in Noorwegen met 4-0 en moet dat resultaat nu thuis goedmaken. "Dat wordt pittig. Noorwegen is een heel sterk team. Op het EK hadden ze het wat moeilijk, maar daar moet je niet naar kijken. We moeten realistisch zijn, die 4-0 ophalen wordt moeilijk, maar we zullen alles doen voor een goed resultaat."





Naar het WK via de barrages dan maar? "Ik kijk niet graag vooruit. Je weet ook nooit wat er nog gebeurt op de laatste speeldag. Maar ik denk dat we alleszins wel onze plaats hebben op het WK. We zijn als team erg gegroeid."