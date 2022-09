LIVE: Belgisch doelpuntenfestijn gaat verder na de rust, Flames op weg naar barrages

We zitten al in de laatste 20 minuten van deze partij. Voorlopig mag Wullaert blijven staan. Het lijkt erop dat Serneels haar graag het topschuttersrecord wil gunnen. Daarvoor moet ze nog minstens 1 keer scoren.

clock 19:53

19 uur 53. Invallers nog niet in de match. Het is even zoeken na de drievoudige wissel van Serneels. Janssens probeert zich in de match te knokken, maar is voorlopig nog ongelukkig in haar acties. .