LIVE: Barrageticket mag Flames niet ontsnappen, zorgen ze voor nieuw doelpuntenfestival in Armenië?

GOAL: Eurlings doet het wel. Het was maar korte uitstel van executie. Dhont zet zich goed door op de rechtse flank en legt perfect terug op Eurlings. De jonge aanvalster knalt de bal gedecideerd binnen.

Bijna de 0-1. Bijna heeft Ella Van Kerkhoven de openingsgoal aan de voet. Ze reageert goed op een voorzet van Deloose, maar devieert de bal naast.

Balbezit voor de Flames. Veel baltoetsen zullen de Armeense dames nog niet hebben gehad. De Flames laten het balletje gedulldig rondgaan van voet tot voet op zoek naar een opening. Dat doen ze best over de grond, want er staat behoorlijk wat wind in Jerevan.

Na 4 minuten - waaronder 2 minuten blessureverzorging - noteren we al enkele halve mogelijkheden voor de Flames. Een doelpunt zal in principe niet lang uitblijven.

Botsing. De wedstrijd begint met een ongelukkige botsing. Hannah Eurlings botst tegen de Armeense aanvoerder Osipyan. Er wordt even gecheckt of ze nog weten welke dag het vandaag is, maar beide speelster lijken verder te kunnen.

De Armeense doelvrouw uit de heenwedstrijd wordt een nieuwe vernedering bespaard. De onbekende Harutyunyan is haar vervanger in het schietkraam.

De Brabançonne weerklinkt in het open en dus winderige stadion in Jerevan. In Armenië is het twee uur later en dus ook al een pak donkerder. Ondanks de omstandigheden ogen de Flames geconcentreerd.

We zijn het aan onze stand verplicht om de drie punten te pakken. Justine Vanhaevermaet.

Offensievere Flames. De personeelswijzigingen ten opzichte van de wedstrijd tegen Noorwegen duiden op offensievere intenties bij bondscoach Ives Serneels. Met Van Kerkhoven komt er een echte spits bij. Haar fysieke présence zal ongetwijfeld heel wat angst inboezemen bij de Armeense verdedigers.

Barrageticket als beloning. De enige manier waarop de Belgen de barragewedstrijden nog kunnen mislopen is als ze verliezen van Armenië en dichtste achtervolger Polen wint van Kosovo. Maar dat lijkt dus erg onrealistisch. Waarschijnlijker is het dat we een telraam moeten bovenhalen om de Belgische doelpunten vanavond te kunnen bijhouden. De barragewedstrijden vinden begin oktober plaats. Hoeveel wedstrijden de Flames zullen moeten spelen en tegen wie moet nog blijken. Het kwalificatiesysteem bestaat uit een haast onverstaanbare puzzel.



De Flames zijn aangekomen in het Avan Academy Stadium in Jerevan. Met slechts 1400 zitjes is dat niet bepaald een indrukwekkend decor te noemen.

Wullaert op recordjacht. Tessa Wullaert telt al 15 doelpunten in deze kwalificatiecampagne. De Belgische sterspeelster kan zich vandaag de internationale geschiedenisboeken in schieten. Met twee doelpunten evenaart ze het record van Celia Sasic (Duitsland). Een moeilijke opdracht? Ja en nee. In de heenwedstrijd tegen Armenië scoorde Wullaert liefst 5 keer. Benieuwd op hoeveel doelpunten ze vandaag strandt.

Nieuwe namen. Armenië zou voor de Red Flames een eitje moeten worden en dus kan bondscoach Ives Serneels een beetje meer experimenteren met zijn ploeg. In vergelijking met de match tegen Noorwegen haalt hij Tysiak achterin uit de ploeg, waardoor Biesmans waarschijnlijk naar achter schuift. Op het middenveld geen Marie Minnaert er zo is er plaats voor Missipo. En aanvallend mag Ella Van Kerkhoven starten.

In vergelijking met de match tegen Noorwegen haalt hij Tysiak achterin uit de ploeg, waardoor Biesmans waarschijnlijk naar achter schuift. Op het middenveld geen Marie Minnaert er zo is er plaats voor Missipo. En aanvallend mag Ella Van Kerkhoven starten.

De opstelling voor vanavond.

De Flames spelen in hun gele truitjes vanavond.

